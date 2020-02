Aiuto tra anziani e studenti con progetto ‘Heidi’

(ANSA) – PERUGIA, 19 FEB – Anziani e studenti universitari sotto lo stesso tetto per superare la solitudine dei “nonni” e le difficoltà economiche dei giovani: nasce con questo spirito il progetto “Heidi”, presentato a Perugia dall’associazione Borgobello. Prevede appunto la co-abitazione tra pensionati e studenti che vivono nel quartiere. “L’idea è di fissare un contributo minimo a carico dello studente di 100 euro al mese per l’alloggio che verrà messo a disposizione dalla persona anziana, ma al tempo stesso il giovane darà sei ore settimanali per aiutare chi lo ospita con piccoli servizi, come fare la spesa o andare in farmacia”, hanno spiegato Elisa Lamesi e Adriana Russo, due studentesse che hanno realizzato il progetto. “L’obiettivo è di far convivere e incontrare due mondi – hanno aggiunto – e pensiamo che questa esperienza potrà tornare utile anche in altri quartieri della città”. (ANSA).