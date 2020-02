(ANSA) – OSPEDALETTO LODIGIANO (LODI), 19 FEB – Sono terminate le operazioni di rimozione dai binari dei vagoni del Frecciarossa 1000 deragliato, a Ospedaletto Lodigiano, lo scorso 6 febbraio. Nel pomeriggio, gli operai del cantiere andranno avanti con le operazioni di imballaggio di vagone per vagone, indispensabile per il trasporto su gomma fino al deposito in cui si deciderà se rottamare o aggiustare le carrozze.