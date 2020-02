Coronavirus: pronta mappa 3D, per farmaci e vaccino

ROMA. – Ora è possibile guardare da vicino una delle armi che il nuovo coronavirus SarsCoV2 usa per aggredire le cellule umane, conoscerla e trovare il modo per neutralizzarla: è pronta la mappa 3D di una delle proteine che si trovano sulla superficie del virus ed è un aiuto senza precedenti per ottenere farmaci mirati per curare la malattie provocata dal coronavirus, la Covid-19, e il vaccino per curarla.

Pubblicato sulla rivista Science, il risultato si deve all’Università del Texas ad Austin, che ha lavorato anche grazie al finanziamento dell’Istituto americano per la ricerca sulle malattie infettive (Niaid), che fa parte dei National Institutes of Health (Nih).

I biologi molecolari coordinati da Jason McLellan, con lo studente Daniel Wrapp e il ricercatore Nianshuang Wang, stanno lavorando al vaccino contro il nuovo coronavirus e sanno di avere adesso nelle mani un elemento prezioso, tanto da brevettare la tecnica che ha permesso di ottenere la mappa 3D.

Quella che hanno scoperto è la struttura molecolare di una delle proteine che si trovano sulla superficie del virus: sono chiamate ‘spike’ (punta o spina) e funzionano come grimaldelli con cui il coronavirus scardina le porte d’ingresso delle cellule del sistema respiratorio umano per penetrarne all’interno e moltiplicarsi.

Conoscere la struttura della proteina significa poterla riprodurre e, nonostante si tratti solo di un elemento del virus, è sufficiente a stimolare la risposta del sistema immunitario e di conseguenza a preparare un vaccino. Il prossimo passo sarà utilizzare la proteina come una di calamita molecolare per attrarre gli anticorpi presenti nel sangue di chi ha avuto l’infezione, raccoglierli e utilizzarli contro la malattia.

“Non appena abbiamo saputo che si trattava di un coronavirus – ha detto McLellan – ci siamo resi conto che dovevamo saltarci su per scoprirne la struttura. Sapevamo esattamente quali mutazioni utilizzare perché le abbiamo già viste all’opera in una quantità di altri coronavirus”.

Il gruppo dell’università del Texas è infatti impegnato da tempo nello studio di questa grande famiglia di virus, che comprende sia quello che nel 2015 ha scatenato la Mers, sia il parente più stretto del SarsCoV2, il coronavirus che nel 2002-2003 è stato responsabile della Sars.

Grazie a questa esperienza il gruppo di McLellan ha trovato la tecnica per studiare la proteina del virus, riproducendola solo due settimane dopo che la Cina aveva pubblicato la sequenza del virus; 12 giorni più tardi era pronta la struttura molecolare e l’articolo scientifico veniva presentato alla rivista Science per la pubblicazione; la rivista ha accelerato il processo di revisione da parte della comunità scientifica e ha anticipato la pubblicazione di un giorno, rispetto alla tradizionale cadenza settimanale di uscita.

E’ un esempio eloquente della corsa alla condivisione dei dati da parte di chi sta cercando di mettere a punto contromisure efficaci per combattere il nuovo virus.

