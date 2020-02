Prescrizione: stop legge Costa, Iv vota con opposizione

(ANSA) – ROMA, 19 FEB – La commissione Giustizia della Camera ha approvato con 24 voti a favore e 23 contrari l’emendamento M5S soppressivo della proposta di legge del forzista Costa sulla prescrizione. Determinante è stato il voto della presidente della commissione. Iv ha votato con l’opposizione contro la soppressione del testo, che punta a cancellare la riforma Bonafede. Il testo è atteso dalla prossima settimana in Aula. Al momento del voto sull’emendamento che ha soppresso la proposta di legge di Fi si sono registrati momenti di tensione e urla. M5s, Pd e Leu hanno prevalso per un solo voto, quello della presidente della commissione Francesca Businarolo del M5s. Ma le opposizioni hanno protestato perché non è stato permesso di far votare Alessandro Colucci, del Misto, che aveva una delega e avrebbe votato contro la soppressione.