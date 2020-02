Caccia per nomine pubbliche in 75 aziende

ROMA. – Si avvicina la tornata di nomine primaverili delle controllate pubbliche. Nella lista del ministero dell’Economia si contano 75 aziende di cui rinnovare consigli di amministrazione e collegi sindacali, supervisory board o amministratori unici. La partita si sta già giocando e come indicato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, i cacciatori di teste sono al lavoro e “stanno provvedendo agli adempimenti loro richiesti”.

Insieme ai criteri di professionalità e competenza manageriale, bisognerà considerare anche “il criterio di equilibrio di genere, che assicurerà che almeno due quinti della rappresentanza di consigli d’amministrazione e collegi sindacali” vada alle donne, ha spiegato il ministro.

Sul piatto ci sono aziende chiave per il Paese come Eni, Enel e Poste (tutte e tre attualmente proprio con presidenti donne), Leonardo, Mps e Anas. Ma le partecipate pubbliche, direttamente dal Mef o in moltissimi casi dagli enti locali, sono ancora una miriade, nonostante il calo registrato negli ultimi anni, e rappresentano una compagine estremamente. Secondo gli ultimi dati Istat, le imprese a partecipazione pubblica erano nel 2017 9.118, l’1,3% in meno rispetto al 2016. Il calo è stato constante negli ultimi 6 anni di analisi: dal 2012 il numero si è infatti ridotto di ben il 18%. Ciò non toglie che molte restino ancora delle “scatole vuote”, magari guidate da un presidente, ma secondo le statistiche, con zero addetti.

Le imprese attive (6.310 sulle oltre 9.000 totali) hanno registrato in un anno una contrazione del 4%. Più di una su quattro, oltre 1.600, resulta però non avere alcun dipendente.

Le imprese non attive, che hanno comunque presentato una dichiarazione contabile o fiscale nel 2017, sono diminuite del 3,4%, mentre sono aumentate dell’11,6% le unità partecipate classificate fuori dal campo d’osservazione dell’industria e dei servizi. Il controllo pubblico, ovvero una partecipazione superiore al 50%, si estende a quasi il 60% delle imprese attive, pari a 3.736 unità, per un totale di 631.984 addetti.

Il giro d’affari generato nel 2017 è cresciuto del 4,4% sul 2016, superando i 58 miliardi, pari al 7,5% di quello totale di industria e servizi.

Numeri che, secondo l’Unione nazionale consumatori, fanno apparire come una chimera l’obiettivo di 1.000 partecipate fissato dall’allora governo Renzi.