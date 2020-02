Foro Penal registra 351 presos políticos

CARACAS – La ONG Foro Penal informó a través de su cuenta en Twitter que hasta el 17 de febrero de 2020, en Venezuela hay 351 presos políticos, lo que evidencia una variación de 31 excarcelados respecto a principios de febrero, cuando la misma organización publicó un total de 382 personas detenidas por motivaciones políticas.

Según la cuenta Twitter del organismo, hay detenidos unos 339 hombres y 12 mujeres; que en comparación al último balance presentado, hay una disminución de 24 presos masculinos y siete femeninos.

Si la cifra se calcula en civiles y militares, se redujo el número de civiles en 30 personas y uno en la de efectivos castrenses presos, ya que para el 17 de febrero, hay 231 civiles detenidos y 120 oficiales de la Fuerza Armada Nacional. Se mantiene el adolescente preso.

Total presos políticos: 351

Hombres: 339 / Mujeres: 12 / Civiles: 231 / Militares: 120 / Adultos: 350

El pasado 17 de febrero, el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, había manifestado que había en el país 381 presos políticos y señaló que su trabajo es una “satisfacción” de ayudar al prójimo en Venezuela.

“En nuestro trabajo como Foro Penal siempre está la madre, la hija, visitando en la cárcel a su ser querido, eso es parte de mi vida. Esto no es un sacrificio, es una satisfacción, de ayudar al prójimo, de dejar huella, es lo que motiva a todo el equipo de Foro Penal, que ya son más de 7 mil activistas. Yo siempre he apreciado la libertad, pero he aprendido a luchar por ella”, indicó.