Coppa Sudamericana: 1-0 non basta, Aragua eliminato dal Coquimbo

CARACAS – Mai vittoria fu più effimera: all’Aragua non è bastato infatti prevalere di misura contro i cileni del Coquimbo, in un match andato in scena sul campo dell’Olimpico della UCV, per strappare il pass per il secondo turno della Coppa Sudamericana.

I giallorossi segnano l’1-0 grazie al guizzo vincente di Guillermo Fernández (13’), poi in diverse occasioni hanno sfiorato il gol, ma senza trovare il tap-in vincente. Va ricordato che all’andata i “piratas” si erano imposti per 3 – 0 grazie alle reti di Federico Pereyra (67’), Víctor González (70’) y Rubén Farfán (80’).

Nel secondo tempo, non sono arrivati i gol, ma c’è stata una pioggia di cartellini con quattro espulsi (due per squadra). Per l’Aragua ha chiuso anzitempo la gara: Moisés Acuña (per somma d’ammonizioni al 53’) e Pedro Álvarez (90+3’). Mentre nella formazione cilena si sono visti sventolare il cartellino rosso Federico Pereyra (83’) e Mauricio Pinilla (90’).

Per la formazione della “ciudad jardín”, quella ottenuta contro il Coquimbo é la prima storica vittoria in una competizione continentale.

Il tabellino

Aragua – Deportes Coquimbo 1 – 0

Gol: Guillermo Fernández (13’)

Aragua (1): Yhonatann Yustiz; César Urpin, Moisés Acuña, Arquímedes Hernández, José Yegüez; José Torres (Pedro Álvarez 57’), Homero Calderón, Edanyilber Navas, Daniel Febles (Kenny Romero 77’), Diego García (Octavio Zapata 56’), Guillermo Fernández.

Coquimbo Unido (0): Matías Cano, Berardo Nicolas, Iñiguez Gaspar (Diego Aravena 67’), Andrés Montero (Joe Abrigo 81’), Mauricio Pinilla, Rubén Farfan, Fernando Manríquez, John Salas, Víctor González, Bayron Saavedra (Raúl Osorio 60’) y Federico Pereyra.

Note: ammoniti: José Yegüez 5’ Homero Calderón 75’ César Urpin 90’+5 (AFC) Bayron Saavedra 39’ (CU). Espulsi: Moisés Acuña per somma d’ammonizioni (24’ e 52’) e Pedro Álvarez (90’+3’) Federico Pereyra per somma d’ammonizioni (24’ e 83’) e Mauricio Pinilla (90’+3). Arbitro: Ivo Méndez (Bolivia). stadio: Olímpico de la UCV en Caracas

(di Fioravante De Simone)