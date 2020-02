Coronavirus: responsabile Oms, fatti enormi progressi

(ANSA) – IL CAIRO, 19 FEB – Un responsabile regionale dell’Oms ha sottolineato gli “enormi progressi” fatti recentemente nel contrasto al coronavirus dalla sua comparsa in Cina a dicembre ma ha avvertito che è “ancora troppo presto” per abbassare la guardia. “Abbiamo fatto enormi progressi in poco tempo”, ha detto Richard Brennan, Direttore per le misure d’urgenza nel Mediterraneo orientale in un conferenza stampa al Cairo. Tuttavia “è ancora troppo presto per dire che il virus sia stato arginato”, ha avvertito Brennan. “Ora si arriva a diagnosticare il virus dappertutto” e sono stati attivati “sistemi sanitari efficaci”, ha aggiunto Ahmed al-Mandhari, direttore regionale per il mediterraneo orientale dell’Organizzazione mondiale della Sanità.