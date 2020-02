Calcio, Conte: “Inter sta bene, su Eriksen troppa ansia”

MILANO. – L’Inter riparte con l’Europa. Lo fa con una squadra rimaneggiata dal turnover e dalle assenze con la concreta possibilità di vedere Christian Eriksen dal 1′, diciassette giorni dopo la prima e unica volta. ”Sarà titolare? Lo deciderò domani dopo la rifinitura – resta vago Antonio Conte -. Vedo troppa ansia. Da parte nostra c’è grande serenità, ilgiocatore vuole mettersi a disposizione: siamo sereni. Se sto studiando qualcosa per lui? Al massimo sto ristudiando l’inglese”.

Tra qualche battuta e un po’ di pretattica, Conte cerca di minimizzare il problema della gestione del danese. L’Inter debe ritrovare la normalità e non c’è miglior medicina che la vittoria nei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets.

Così si volta pagina dopo il ko nello scontro scudetto dell’Olimpico e l’Inter può ritrovare lo slancio nella corsa al titolo. ”La squadra sta bene, affronterà la partita nella giusta maniera. Non c’è motivo per cui la squadra debba stare male. Quella contro la Lazio è una sconfitta che brucia – ammette l’allenatore nerazzurro – ma per il risultato finale e non per la prestazione che è stata buonissima contro una Lazio che è una delle squadre più in forma del campionato. Si riparte con le nostre convinzioni, la voglia di fare e di lavorare”.

In Bulgaria giocherà un’Inter nuova, stravolta dai riposi forzati e dagli infortuni. Indisponibili Bastoni, Sensi, Gagliardini, Esposito, Handanovic e Brozovic. Assente anche Skriniar. ”Brozovic è rimasto a Milano perché continua ad accusare problemi alla caviglia. In questi due giorni non si è allenato – spiega Conte – e ha un programma specifico per tornare al 100%. Non c’è neppure Skriniar, non avrebbe comunque giocato e deve recuperare dei lavori che non ha fatto a causa dell’influenza”. L’allenatore assicura che ci saranno delle rotazioni, perché ”è inevitabile quando si gioca tanto in pochi giorni”. In porta ci sarà Padelli, in difesa probabilmente Godin, Ranocchia – al fianco di Conte in conferenza – e D’Ambrosio. In attacco tornerà probabilmente Sanchez, al fianco di Lautaro Martinez.

Gli undici che scenderanno in campo sono chiamati a ”far bella figura perché vogliamo onorare la competizione”. La mente però è già concentrata al campionato e lo dimostrano anche le scelte di formazione. I meno utilizzati hanno la chance di mettersi in mostra, come ricorda anche Ranocchia: ”Quando un giocatore fa parte dell’Inter, indossa questi colori e questo stemma, deve sempre avere ambizioni alte. L’altra faccia della medaglia è che dobbiamo migliorare tutti in campo e fuori. É una competizione importante, dobbiamo arrivare il più lontano possibile. Intanto domani non sarà facile. Se in campo c’è Padelli non cambia nulla. Io ho fiducia in tutti, questa è la base su cui costruire un gruppo vincente. Se è l’Inter più forte in cui ho giocato? Lo spero, dobbiamo dimostrarlo. La stagione entra nel vivo”.

E Vrba, allenatore del Ludogorets, promete che la sua squadra renderà dura la vita ai nerazzurri: ”I giocatori non hanno bisogno di motivazioni e non hanno paura di affrontare l’Inter”.