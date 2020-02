CARACAS – Los integrantes de Juventudes de Voluntad Popular afirmaron este miércoles, que en el país existe 50% de deserción escolar en la educación media y 30% de deserción universitaria.

Las declaraciones las ofrecieron durante una rueda de prensa convocada para dar la bienvenida a sus filas a dos nuevos dirigentes juveniles provenientes de la Universidad Central de Venezuela, quienes ingresan a la tolda naranja para trabajar por la libertad de la nación.

El nuevo coordinador de Ideas de Juventudes de Voluntad Popular, Jesús Mendoza, quien se integra a VP para trabajar por el bienestar de todos los jóvenes venezolanos, informó que las cifras, corresponden a estimaciones obtenidas a través de ONG porque no existe información oficial desde hace más de dos años.

“Este régimen no apuesta por el bienestar de los jóvenes, hoy en día la juventud venezolana tiene que dejar de estudiar, para ir a trabajar o está tratando de salir del país en busca de nuevas oportunidades. Los jóvenes con edad comprendida entre 18 y 24 años, en su mayoría no tienen formación académica por culpa de los usurpadores quienes no les dan prioridad a los estudiantes”, aseveró Mendoza, quien es consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

El segundo nuevo integrante de la tolda naranja, es el secretario general de la FCU-UCV, Hans Cote, quien tiene varios años trabajando por el bienestar de los estudiantes de la principal casa de estudios del país.

La bienvenida oficial al partido, estuvo a cargo del coordinador nacional de Juventudes de Voluntad Popular, Hasler Iglesias, quien afirmó que “En un entorno donde muchos comienzan a dudar de la política, los jóvenes de Voluntad Popular les decimos que estamos en contra de este sistema y estamos comprometidos con la lucha por la libertad del país. Hoy en día tenemos aulas vacías, pero este partido que surgió con la premisa: Para ser un líder político hay que ser primero un líder social, seguiré firme denunciando los problemas de los ciudadanos y acompañándolos en la defensa de sus derechos”.