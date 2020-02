Pallacanestro: iniziano gli allenamenti della Vinotinto per l’AmeriCup

CARACAS – La Vinotinto dei canestri sta iniziando a scaldare i motori in vista della partecipazione all’AmeriCup dove affronterà l’Argentina: prima in trasferta e poi in casa.

Questi allenamenti di preparazione si stanno svolgendo a Caracas sotto gli ordini di Pablo Favarel (asistente del coach Fernando Duró). Nel gruppo spiccano i nomi di campioni del parquet come José “grillito” Vargas, Gregry Vargas, Néstor Colmenares, Dwight Lewis e Windi Graterl.

Per affrontare questa doppia finestra di qualificazione, il coach Duró, ha diviso la squadra in due gruppi: uno é volato verso la terra dei “gauchos” e l’altro é rimasto qui in Venezuela. La vinotinto dei canestri sfiderà l’Albiceleste il prossimo 20 febbraio a San Luis, in Argentina. Mentre il match di ritorno é in programma il 23 febbraio nel Poliedro della capitale venezuelana.

La nazionale creola tornerà in campo il 27 novembre ed il primo dicembre per affrontare la Colombia in casa ed il Cile in trasferta.

Il percorso della nazionale di Duró continuerà nel 2021 con le sfide contro Colombia (18 febbraio in trasferta) e Cile (21 febbraio in Venezuela).

(di Fioravante De Simone)