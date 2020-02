La Cina caccia tre reporter Wall Street Journal, scoppia la bufera

PECHINO. – La tensione tra Stati Uniti e Cina passa anche attraverso la guerra dei media. Pechino ha revocato le credenziali a tre giornalisti del Wall Street Journal dell’ufficio di Pechino come ritorsione per un titolo “razzista” e un testo diffamatorio degli sforzi cinesi nella lotta al coronavirus.

“Una rara espulsione multipla di reporter della stessa testata internazionale e allo stesso tempo”, ha replicato il quotidiano Usa, che lo scorso anno aveva perso un altro giornalista per un’inchiesta su vicende e affari sospetti in Australia che vedevano il coinvolgimento di un cugino del presidente Xi Jinping.

Questa volta nel mirino è finito un commento del 3 febbraio dal titolo “La Cina è il vero malato d’Asia”, scritto da Walter Russell Mead, professore del Bard College. “Il malato d’Asia” era anche tra l’altro un’espressione usata in modo dispregiativo a cavallo tra XIX e XX secolo per riferirsi alla Cina, divisa e colonizzata dalle potenze occidentali.

Il titolo è diventato virale sui social media, alimentando un vasto dibattito che ha spinto il ministero degli Esteri ciñese ad agire. Nel testo, ha spiegato il portavoce Geng Shuang, “si macchiavano gli sforzi di governo e popolo cinesi nella lotta all’epidemia”. Per il titolo tacciato di razzismo, Pechino “ha presentato una solenne protesta con il Wsj” chiedendo di riconoscere “la gravità dell’errore con scuse ufficiali e punizione dei responsabili”, ventilando “ulteriori azioni”, ha precisato Geng.

La misura riguarda il vice responsabile dell’ufficio Josh Chin e Chao Deng (cittadini Usa) e Philip Wen (australiano): devono lasciare il Paese in 5 giorni. Il club della stampa estera (Fccc), non riconosciuto da Pechino, ha espresso in una nota “profonda preoccupazione e forte condanna” per la ritorsione verso un articolo “scritto da un autore non basato in Cina”. Nessuno dei tre “è stato coinvolto nell’articolo o nel suo titolo”.

La vicenda da un lato mostra la postura più reattiva della Cina dopo lo scoppio dell’epidemia e, dall’altro, l’apertura di un nuovo capitolo di scontro con gli Usa, proprio sui media. Pechino, ha ricordato Geng nella stessa conferenza stampa, ha espresso “forte scontento e opposizione” all’indomani della decisione (“inaccettabile”) del Dipartimento di Stato Usa di classificare come “missioni straniere” cinque media di Stato cinesi: Xinhua, Cgtn, China Radio International, China Daily e People’s Daily, che dovranno seguire le regole di ambasciate e consolati perché, nell’interpretazione americana, si tratta di entità possedute e controllate dal governo cinese.

Ad alimentare i sospetti di connessione tra le due vicende un commento sibillino di Xu Xijin, editor-in-chief del Global Times, costola del Quotidiano del popolo: “Washington non dovrebbe spingersi troppo lontano nel reprimere i media cinesi o Pechino prenderà contromosse. Molti media americani hanno filiali in Cina, Washington sta ovviamente aumentando il loro rischio. Questo è buon senso”, ha scritto Xu su Twitter.