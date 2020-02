Peseiro: “L’obiettivo della Vinotinto è qualificarsi per il Mondiale”

CARACAS – José Peseiro, recentemente designato come allenatore della nazionale venezuelana di calcio, sta svolgendo una tournée europea per parlare con i giocatori che militano nei diversi campionati del vecchio continente. In un’intervista rilasciata all’emittente televisiva portoghese Canal 11, ha parlato dei suoi piani alla guida della Vinotinto.

“Uno degli obiettivi del Venezuela é qualificarsi per il mondiale ed é anche un mio sogno. E’ stato uno dei motivi per cui ho accettato questa sfida. Dopo aver visto le prestazioni dell’Under 20 nel mondiale in Corea, dove solo si sono arresi all’Inghilterra in finale e le diverse amichevoli della nazionale maggiore mi sono convinto che la Vinotinto sta vivendo un buon momento”

Durante il suo percorso Peseiro ha incontrato i campioni che militano nella nostra Serie A come Tomás Rincón (Torino) e Jhon Chancellor (Brescia). In Spagna con Mikel Villanueva, Darwin Machis, Juan Pablo Añor. Nella penisola iberica ha incontrato anche Salomón Rondón, che milita nel campionato cinese, ma attualmente la sua formazione è in tournée in Europa.

“La vinotinto non aveva mai avuto tanti giocatori all’estero come sta accadendo attualmente e credo che sia un momento importante. Ma nonostante questo, bisogna lavorare per ottenere i risultati”.

La Vinotinto inizierà il suo percorso nelle qualificazioni per il mondiale Qatar 2022 affrontando prima la Colombia (il 27 marzo a Barranquilla) e poi il Paraguay (31 marzo a Mérida).

(di Fioravante De Simone)