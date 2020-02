CARACAS. – “Origini Italia – Export Management e Entrepreneurial Development”, progetto del Mib Trieste – School of Management, riservato ai discendenti degli emigrati italiani all’estero si propone di favorire la collaborazione fra le imprese italiane e i cittadini di origine italiana nel mondo; rafforzare i legami professionali e culturali tra i discendenti degli emigrati e la terra d’origine; e sviluppare nei giovani partecipanti nuove competenze di gestione aziendale e di international business con lezioni d’aula, seminari, workshop ed esperienze in azienda.

Organizzato in collaborazione con Agenzia ICE, con il patrocinio del Ministero Affari Esteri e il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, il corso di formazione manageriale è interamente finanziato, cioè gratuito per i partecipanti (inclusi anche il viaggio di andata e ritorno fra il paese di residenza e la città di Trieste; l’alloggio per il periodo relativo alla durata del corso (incluse le vacanze natalizie; il pranzo nelle giornate di formazione e lavoro per il periodo relativo alla durata del corso).

Il termine per presentare la propria candidatura è fissato al 30 aprile 2020. Il programma inizierà il 26 ottobre.

Il Corso prevede 2 mesi di sessioni formative a Trieste presso MIB Trieste School of Management centrate sui temi dell’imprenditorialità, dell’international business e dell’export management e 3 mesi di stage aziendale.

A questo link è disponibile il bando 2020.