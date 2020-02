F1: Perez leader nei test a Barcellona, Leclerc 6/o

(ANSA) – ROMA, 20 FEB – Seconda giornata di test a Barcellona e nella tornata del mattino è stata la Racin Point di Sergio Perez la più veloce (1:17.347) davanti alla Renault di Daniel Ricciardo. Sesto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, mentre Sebastian Vettel è atteso in posta nel pomeriggio. In casa Mercedes intanto si apre il caso di un’anomalia sul volante che risulterebbe ‘mobile’: secondo quanto riporta Sky per la Fia sarebbe tutto regolare e si sta verificando che ci siano le garanzie a tutela dei piloti e della sicurezza. (ANSA).