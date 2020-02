Pertini: Toti, è storia condivisa, aiuta a costruire futuro

(ANSA) – SAVONA, 20 FEB – Sandro Pertini “indubbiamente è un pezzo di storia condivisa, un uomo che ha rappresentato una delle grandi culture a cui dobbiamo la Repubblica in cui oggi viviamo. Ricordare la nostra storia ci aiuta a costruire il nostro futuro”. Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti all’evento ‘Il giovane Pertini – Pertini e i giovani’, nei giorni del 30° anniversario della scomparsa del presidente. “I giovani non hanno bisogno di sermoni ma di esempi, diceva Pertini – ha aggiunto -. È sempre difficile parlare di un uomo che è diventato un ideale, si tende a disumanizzarlo e identificarlo con le idee, si rischia di non coglierne il valore umano. La grandezza di Sandro Pertini, però, non ha bisogno di tante parole per essere sottolineata: il suo più grande merito è stato proprio quello di umanizzare il grande ideale che incarnava in gesti semplici, sempre coniugati a pensiero profondo, un aspetto che ha segnato e ha avuto un significato particolare nella sua vita e nella sua presidenza della Repubblica”.(ANSA).