Calcio: azzurre all’Algarve Cup, esordio col Portogallo

(ANSA) – ROMA, 20 FEB – Le azzurre di Milena Bertolini sono pronte a tornare a in campo. Il 4 marzo a Faro la la nazionale femminile di calcio fa il suo esordio all’Algarve Cup, il prestigioso torneo in programma fino all’11 marzo in Portogallo: da quest’anno la competizione – alla quale parteciperanno con le padrone di casa anche Danimarca, Norvegia, Svezia, Belgio, Nuova Zelanda e Germania – ha un nuovo format. L’Italia affronterà subito le padrone di casa di casa del Portogallo (31/e nel ranking Fifa), già battute in entrambi i match di qualificazione ai mondiali di Francia. Il torneo rappresenta un banco di prova utile per preparare le sfide del 10 e 14 aprile, che vedranno l’Italia tornare in campo contro Israele e Bosnia per proseguire il cammino nelle qualificazioni al Campionato Europeo del 2021. La Ct Milena Bertolini ha convocato 23 calciatrici, che si raduneranno giovedì 27 febbraio a Venezia per partire alla volta del Portogallo. Cecilia Salvai torna in Nazionale 11 mesi dopo l’infortunio al ginocchio che la costrinse a saltare i Mondiali, mentre ritrovano la maglia azzurra a tre anni di distanza dall’ultima convocazione Tatiana Bonetti e Katja Schroffenegger. L’elenco delle convocate Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Rachele Baldi (Empoli Ladies), Katja Schroffenegger (Florentia San Gimignano); Difensori: Sara Gama (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women), Elena Linari (Atletico Madrid), Laura Fusetti (AC Milan), Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Linda Tucceri Cimini (AC Milan); Centrocampiste: Manuela Giugliano (AS Roma), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Martina Rosucci (Juventus), Marta Mascarello (Fiorentina Women), Valentina Bergamaschi (AC Milan); Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (AC Milan), Daniela Sabatino (Sassuolo), Stefania Tarenzi (FC Inter), Barbara Bonansea (Juventus), Tatiana Bonetti (Fiorentina Women). (ANSA).