Calcio: Allegri promuove Klopp, è miglior allenatore

(ANSA-AFP) – ROMA, 20 FEB – “Il migliore allenatore? In questo momento Klopp, da quando ha lasciato il Borussia Dortmund per andare al Liverpool, ha fatto passi da gigante. I grandi manager comprendono che tipo di squadra hanno davanti a loro, che tipo di giocatori hanno e come farli giocare nel miglior modo possibile”. Così Massimiliano Allegri, a Parigi per presentare il suo libro “Molto semplice”. Intervistato dalla Afp, l’ex allenatore della Juventus parla anche del suo futuro e respinge, per ora, un avvicinamento con il Paris Saint Germain: “Non c’è nulla con il PSG – dice – Sono a Parigi solo per presentare il mio libro. Non sono qui per parlare del mio futuro perché non conosco il mio futuro ma so che a settembre devo tornare necessariamente ad allenare altrimenti mi abituo troppo a stare in vacanza”. Parlando dei tanti giocatori che ha allenato Allegri ricorda “Ronaldinho “era alla fine della sua carriera, avrebbe potuto essere al vertice per diversi anni, poi si è fermato prima. Differenze tra Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic? CR7 a 35 anni continua a mettersi in discussione, oltre alle qualità tecniche che possiede. Dopo cinque Palloni d’Oro, cinque Champions League, si sta ancora allenando per raggiungere altri obiettivi. Ibrahimovic è un altro giocatore che, anche adesso a Milano, dimostra ancora di essere un campione”. E sulla Champions league dice “Non c’è nessuna maledizione, devi giocarci. Con la Juventus abbiamo giocato due finali (2015, 2017). Quindi puoi vincere o perdere. Abbiamo affrontato il Real Madrid e Barcellona, ;;che erano le squadre più forti in quel momento, non c’è assolutamente alcuna maledizione. Tutti i grandi eventi devono essere giocati con grande serenità”. (ANSA-AFP).