(ANSA) – NORCIA (PERUGIA), 20 FEB – “A Taiwan diciamo che i prodotti della norcineria di Norcia, ma in generale con quelli del made in Italy, avranno sempre garanzia di qualità e sicurezza”: Ottavio Salvatori, uno dei principali produttori locali di carni lavorate a fresco e in stagionatura, commenta, con l’ANSA, l’annuncio del ministero degli Esteri del Paese asiatico del bando alle importazioni di maiali vivi e prodotti suini lavorati dall’Italia. “Le carni italiane già in partenza sono le migliori del mondo – ha detto Salvatori – e restando sul suino, quando arriva alla macellazione è un animale che è completamente maturo anche nel peso e questo si riflette in maniera determinante nella lavorazione e trasformazione della carne”. “Noi non vendiamo nei mercati asiatici – ha detto ancora Salvatori – ma resto convinto che quei Paesi, come il resto del mondo, dovrebbero sempre più aprirsi ai nostri prodotti. Unici per le caratteristiche con cui sono allevati gli animali e per l’igiene con cui sono realizzati”. (ANSA).