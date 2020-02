(ANSA) – LONDRA, 20 FEB – Il muezzin, incaricato di guidare la preghiera del giovedì sera nella moschea di Regent’s Park, è stato accoltellato oggi a Londra. Lo riporta Sky News, lasciando intendere che possa essersi trattato di un attacco “mirato” anti-islamico. L’uomo, che ha una settantina d’anni, ha riportato una ferita superficiale, secondo le prime informazioni, e la sua vita non è in pericolo. Ma la scena è stata ugualmente impressionante, con molto sangue schizzato nella moschea, affollata di fedeli. L’autore dell’attacco è stato poi arrestato dalla polizia per tentato omicidio.