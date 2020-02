Speranza,dopo quarantena certificato ai 55 della Cecchignola

(ANSA) – ROMA, 20 FEB – “Saranno rilasciati dei certificati che dimostrano in maniera definitiva che queste persone non sono affette dal Cornavirus. La nostra presenza e l’abbraccio di due ministri qui lo dimostra, è un segnale molto positivo”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, che oggi ha incontrato i 55 italiani che usciranno dalla quarantena alla Cecchignola. “Ci tenevamo – ha aggiunto – ad esseri qui per abbracciarli a nome del governo e degli italiani. Lo Stato ha fatto fino in fondo la sua parte. Abbiamo fatto la scelta giusta della quarantena”. Presente anche il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Gli ospiti, ha spiegato, “hanno vissuto con grande dignità e interazione con militari. Voglio testimoniare i sorrisi delle persone che abbiamo incontrato e la gratitudine per l’impegno delle istituzioni e il personale col quale sono stati fortemente in contatto in questi giorni di quarantena”.