Harry e Bon Jovi, spot per beneficienza

(ANSA) – ROMA, 20 FEB – Un video che mostra uno scambio di messaggi tra la rockstar Jon Bon Jovi e il principe Harry: è in realtà uno spot per la fondazione Invictus Games (che organizza un torneo internazionale per militari feriti, sostenuta da Harry), per la quale il principe e il rocker registreranno un singolo, ‘Unbroken’, agli studi di Abbey road a Londra. Nel finto scambio su Whatsap (ANSA) – ROMA, 20 FEB – p, pubblicato sull’account instagram del Duca, Bon Jovi scrive, ‘Hey Harry, come stai?’. Risposta ‘Hey! I’m good, just livin’ on a prayer’ (riferimento a uno dei brani più celebri del musicista del New Jersey, tradotto ‘Sto bene! Vivo di una preghiera’, ovvero ‘mi arrangio’). “Sarò a Londra il 28 febbraio e ho un’idea…#invictus”, scrive ancora Bon Jovi. Al che Harry risponde: “Non ti aspettare che io canti, ma ci proverò”. La canzone ‘Unbroken’ parla delle difficoltà dei reduci a vivere con la sindrome da stress post-traumatico. Uscirà a marzo e i proventi andranno alla fondazione Invictus.