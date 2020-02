Guaidó: “La AN tiene el mandato para un nuevo CNE” (Audio Noticia)

El líder de la oposición y presidente encargado de Venezuela nombrado por la AN, Juan Guaidó, aseguró que ningún país convalidará otro posible fraude electoral ni aprobará otra directiva del CNE que no sea nombrada por la AN.

“Nuestra posición y la de la comunidad internacional es muy clara: es la Asamblea la que tiene el mandato y confianza del pueblo y el mundo para un nuevo CNE. Nadie reconocerá un nuevo fraude electoral ni un CNE que no sea nombrado como establece la Constitución”, aseguró Guaidó en su cuenta de Twitter.