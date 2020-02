Federer operato al ginocchio: “Ci vediamo sull’erba”

ROMA. – Un post suoi suoi profili social con l’arrivederci ai tornei sull’erba (leggi Wimbledon): Roger Federer ha sorpreso tutti comunicando che si ferma a causa di un ginocchio capriccioso. Ieri, in Svizzera, “King Roger” si è sottoposto ad una operazione chirurgica in artroscopia per risolvere un problema non meglio specificato al ginocchio destro.

L’intervento è andato bene e i medici sono ottimisti su un completo recupero. La convalescenza costringerà però Federer a saltare tutti i tornei della prossima primavera, da Dubai a Roland Garros, col rientro previsto per l’erba, in preparazione del torneo di Wimbledon.

“Il ginocchio destro mi dava problemi da un po’ di tempo. Speravo che i fastidi potessero scomparire, ma dopo alcuni esami clinici e una discussione col mio team, ho deciso di sottopormi a un intervento in artroscopia in Svizzera, svoltosi ieri – le parole dello svizzero affidate ad un post pubblicato sui suoi canali social – Dopo l’intervento i dottori hanno confermato che l’operazione era la cosa giusta da fare, e sono molto ottimisti che si possa arrivare a un pieno recupero. Pertanto, sfortunatamente dovrò saltare Dubai, Indian Wells, Bogotà, Miami e French Open. Sono grato per il sostegno di tutti voi. Non vedo l’ora di tornare in campo, ci vediamo sull’erba!”, l’arrivederci dello svizzero.

Quattro anni fa Roger Federer si era sottoposto ad un intervento analogo ma al ginocchio sinistro. Accelerò i tempi di recupero, in proiezione Rio 2016, ma poi fu costretto a saltare l’appuntamento olimpico, appuntamento che invece quest’anno lo svizzero non vuole mancare anche perché Tokyo sarebbe l’ultima olimpiade dello svizzero che il prossimo 8 agosto compirà 39 anni.