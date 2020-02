CARACAS – Nell’ultimo turno di campionato, il Deportivo Táchira davanti al suo pubblico ha superato (2 – 1) all’ultimo respiro i Metropolitanos.

Domani, alle 19:00, ospiterà sul manto erboso dello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal lo Zamora, in uno dei match clou della quarta giornata della Primera División.

Tra i protagonisti in campo l’italo-venezuelano Jacobo Kouffati Agostini che si mostra motivato dopo le due vittorie consecutive, tra Coppa Libertadores e Primera División.

“Dobbiamo mantenere la linea ascendente! Dobbiamo continuare a mostrare il nostro gioco efficace e portare a casa i tre punti, in questo modo regaleremo una nuova gioia ai nostri tifosi.

In questo 2020 lo Zamora, tra Coppa Sudamericana e Primera División, ha collezionato due vittorie (1 – 0 con l’Aragua e Plaza Colón) ed un pareggio (0 – 0 con l’Accademia Puerto Cabello). Per questo motivo Kouffati Agostini afferma che lo Zamora é un osso duro del campionato venezuelano.

“E’ una delle squadre più complicate del torneo, loro sanno trattare bene la palla e a livello ofensivo sanno colpire bene gli avversari. Per questo motivo, la concentrazione sarà fondamentale per non concederé spazi e conquistare l’intera posta in palio”.

La quarta giornata di campionato si completerà con Metropolitanos – Gran Valencia (sabato alle 16:00 nello stadio Olímpico della UCV), Aragua – Deportivo Lara (sabato alle 17:00 nello stadio Hermanos Ghersi), Deportivo La Guaira – Portuguesa (domenica alle 11:00 nello stadio Olímpico), Trujllanos – Caracas (domenica alle 15:00 nella città di Valera), Zulia – Lala (domenica alle 16:00 nello stadio Pachench Romero), Estudiantes de Mérida – Carabobo (domenica alle 16:00 nello stadio Guillermo Soto Rosa) e Mineros – Atlético Venezuela (domenica alle 18:00).

In questo turno di campionato il “Monday night” sará Monagas – Yaracuyanos, in programa alle 18:00 nello stadio Monumental di Maturín.

(di Fioravante De Simone)