(ANSA) – PESARO, 20 FEB – “Conte sta preparando l’agenda 2020-2023? Conte dovrebbe preparare gli scatoloni e andare a casa: stanno ingessando, bloccando l’Italia con i loro litigi con il loro nulla…l’unica cosa per cui si sono messi d’accordo è mandarmi a processo”. Così Matteo Salvini a Pesaro rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un comizio alla presenza di qualche migliaio di persone. “Le Marche e l’Italia non hanno bisogno di Salvini a processo – ha aggiunto – ma di strade autostrade, aeroporti, ferrovie, porti riforma della giustizia del lavoro, delle tasse…questi sanno solo litigare. Se avessero dignità Conte in primis e tutti gli altri andrebbero a casa”.