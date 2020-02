Pallacanestro, Americup: la Vinotinto sfida l’Argentina

CARACAS – La Vinotinto dei giganti inizierà oggi, alle 19:00, la sua partecipazione nelle qualificazioni dell’AmeriCup sfidando l’Argentina in trasferta. Il match con l’Albiceleste e in programma sul parquet del palasport Ave Fenix della città di San Luis.

In Argentina, il coach Fernando Duró avrá a disposizione campioni come: Michael Carrera, Miguel Ruiz, Pedro Chourio, Luis Bethlemy e Heissler Guillent.

L’incontro tra “criollos” e “gauchos” sarà il nono negli ultimi dieci anni con uno score di sei vittorie Albicelestes e tre Vinotinto. Ma c’é da segnalare, che due di queste vittorie sono state fondamentali per portare a casa trofeo.

Nel 2014, sotto gli ordini di Nestor “Che” García, la nazionale venezuelana ha vinto per 74-65 portando a casa il titolo di campione del Sudamerica. Questa gara si é disputata nel Palasport La Asunción.

L’anno successivo, la Vinotinto, sempre con “Che” García in panchina i creoli si sono imposti per 76-71, ma questa volta era la finale del preolímpico. In rosa l’Argentina aveva pezzi da novanta come Facundo Campazzo, Luis Scola e Andrés Nocioni. Grazie a questo successo, la nazionale venezuelana si é qualificata per i Giochi Olimpici Rio 2016.

Oggi, a San Luis ci sará il match d’andata tra Venezuelani ed argentini, mentre il ritorno si disputerà domenica sul parquet del Poliedro.

(di Fioravannte De Simone)