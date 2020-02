Basket: Eurolega; Ax Milano-Khimki 69-78

(ANSA) – ASSAGO, 20 FEB – Continua il periodo nero dell’Olimpia Milano. Dopo l’eliminazione nella semifinale di Coppa Italia, ecco arrivare a cinque giorni di distanza la sesta sconfitta nelle ultime sette gare di Eurolega. Il terzo stop consecutivo arriva in casa contro il Khimki Mosca (69-78) che raggiunge l’Ax in classifica, scatenando così – a nove giornate dalla fine della stagione regolare – la bagarre per l’ultimo posto buono per i playoff dove quattro squadre sono appaiate in ottava posizione con il record di 11-14. In una gara dove risulta decisivo il break di 15-0 nel terzo quarto per gli ospiti, è Shved il mattatore della gara (18 e 6 assist) con l’aiuto di Jerebko (16 e 12 rimbalzi): l’ex Biella mette in evidenza tutti i limiti dell’Olimpia in ala forte. Per Milano si salvano Rodriguez (18 e 8 assist) e Micov (15), mentre gli ultimi arrivati, Sykes e Crawford, non danno alcun contributo. Ma l’Olimpia appare involuta tatticamente, sulle gambe e impaurita: d’altronde il basket è uno sport semplice e chi tira 3/21 da tre (14%) non può vincere mai e poi mai, a nessun livello. (ANSA).