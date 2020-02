(ANSA) – MILANO, 21 FEB – Un trentottenne ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno (Lodi) è risultato positivo al Coronavirus. L’uomo è in prognosi riservata in gravi condizioni, con insufficienza respiratoria. Sarebbe andato a cena con un amico che tornava dalla Cina. “Le persone che sono state a contatto con il paziente – ha spiegato l’assessore al Welfare Giulio Gallera – sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie”.