Sequestrati 70mila euro a medico che si assentava da reparto

(ANSA) – CATANZARO, 21 FEB – In tre anni avrebbe accumulato 47 settimane di assenza ingiustificata ma regolarmente retribuite. La Guardia di finanza di Catanzaro ha sequestrato preventivamente oltre 70 mila euro ad un medico dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro indagato per abuso d’ufficio. Il medico, che ha ricoperto l’incarico di direttore di struttura semplice prima di diventare direttore di struttura complessa dello stesso nosocomio, secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Catanzaro, pur presentandosi regolarmente in servizio, svolgeva quasi sempre il proprio orario di lavoro in misura inferiore all’obbligo, allontanandosi senza alcuna giustificazione e senza completare l’orario previsto da contratto in 38 ore settimanali. Con tale condotta sarebbe arrivato ad accumulare 1.804 ore di assenza ingiustificata. Il sequestro ai fini della confisca della somma è stato eseguito su conti correnti del professionista e ha riguardato gli stipendi incassati nel periodo.(ANSA).