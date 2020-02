Calcio: Sterling, futuro al Real? Sono molto felice al City

(ANSA) – ROMA, 21 FEB – Il Real Madrid si muove per Raheem Sterling, attaccante del Manchester City e della Nazionale inglese. Il giocatore, in un’intervista al quotidiano spagnolo As, si è confessato, parlando del proprio futuro, a pochi giorni dell’andata degli ottavi di Champions al Bernabeu. “Giocare in quello stadio – ha detto Sterling – è sempre difficile, a prescindere dal momento che sta attraversando il Real. Solo l’atmosfera ti trasmette ansia”. Riguardo a un possibile futuro con la maglia dei ‘blancos’, l’attaccante inglese ha detto di “essere molto felice nel Manchester City”. “Si parla sempre di mercato e si ipotizzano varie cose – il suo pensiero – per carattere sono sempre aperto a nuove sfide e al momento ho accettato quella con la maglia del Manchester City. Dico anche che il Real Madrid è un club fantastico: quando vedi la maglia bianca sai cosa rappresenta quel club”. (ANSA).