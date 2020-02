Senza il Maestro Andrea Camilleri e senza il regista storico Alberto Sironi, “Il Commissario Montalbano” torna sua Rai1 con due nuovi attesissimi gialli. Sale così a 36 il numero dei titoli della collection evento tra le più amate dal pubblico italiano e internazionale.

“Salvo Amato, Livia mia” e “La rete di protezione” sono i due nuovi episodi in prima serata lunedì 9 e lunedì 16 marzo. Un terzo giallo “Il metodo Catalanotti”, andrà in onda nella prossima stagione televisiva.

Per la prima volta a firmare la regia dei due nuovi episodi, Luca Zingaretti che ha preso in corsa le redini di un progetto televisivo tra i più complessi e apprezzati. In attesa dell’appuntamento su Rai1, l’episodio “Salvo amato, Livia mia” sarà proiettato al cinema il 24,25 e 26 febbraio in anteprima assoluta.

In un’affollatissima conferenza stampa nelle storica della Rai in Viale Mazzini, Luca Zingaretti ha spiegato: “Voglio sedermi, far sedimentare la malinconia e riflettere se sarà il caso di continuare. Prima voglio digerire questo dolore”.

Ed a “La Voce d’Italia” ha così ricordato Andrea Camilleri: “Ci ha insegnato a godere delle piccole cose della vita, delle cose che noi non vediamo perché andiamo sempre di corsa. Credo che queste siano degli aspetti capaci di rendere ricca la vita di un essere umano”.

Ad affiancare il Commissario più amato, ritroveremo nei due nuovi episodi l’affiatatissimo gruppo di attori che reso negli anni “Montalbano” un autentico mito con Cesare Bocci nei panni di Mimì Augello, Peppino Mazzotta in quelli di Fazio, Angelo Russo nelle vesti di Catarella e Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia. Di recente Luca Zingaretti è stato riconosciuto come l’attore italiano più popolare in Sudamerica.

I nuovi episodi de “Il Commissario Montalbano” troveranno spazio anche nei palinsesti dì Rai Italia.

Video-intervista di Emilio Buttaro