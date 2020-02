MILANO. – UmbriaJazz compirà 50 anni nel 2023, e in attesa di celebrare questa data storica (che sarà anche quella dei 500 anni dalla morte del Perugino, quindi doppiamente importante per il capoluogo umbro) presenta una edizione 2020 che va in radio.

Il festival ha firmato un accordo triennale con RadioMediaset. Radio Monte Carlo sarà radio ufficiale con 11 ore di trasmissione della kermesse in programma dal 10 al 19 luglio, ma saranno coinvolte tutte le stazioni del gruppo da Radio Subasio, più attenta agli aspetti del territorio, a 105, a Virgin per gli aspetti più rock, a R101.

“Questo – ha spiegato l’ad di Radio Mediaset Paolo Salvaderi – è un accordo di prospettiva. Noi ci stiamo già traguardando al cinquantesimo”. Già quest’anno le attrazioni non sono poche.

Sul palco dell’Arena Santa Giuliana (biglietti in vendita da lunedì) si alterneranno star del rock, del pop e ovviamente del jazz e anche artisti in ascesa. Lenny Kravitz il 10 luglio, sarà seguito da Veronica Swift, giovane ma valutata cantante jazz, insieme all’Emmet Cohem Trio, Wynton Marsalis e Jalco, poi toccherà a Christone ‘Kingfish’ Ingram e al suo blues e Anita Baker, cantante che manca dall’Italia da una ventina di anni, quando veniva paragonata e a volte preferita a Whitney Houston.

Il 13 saliranno sul palco Jamie Cullum cantante con all’attivo anche una candidatura ai Golden Globe per la sua canzone contenuta in Gran Torino di Clint Eastwood e Shabaka and the Ancestors; il 14 Tom Jones, il 15 Mika. Poi toccherà a un quartetto d’eccezione (con Joshua Redman, Brad Mehldau. Christian McBride e Brian Blade) e Brandford Marsalis.

Il 17 Stefano Bollani e Sf Jazz Collective, mentre sabato sarà una notte brasiliana con Djavan e Gilberto Gil, mentre la chiusura domenica sarà con una notte cubane insieme , fra gli altri, a Aymée Nuvola e alla Orquestra Akokan.

E se i concerti gratuiti che fanno parte dello spirito di Umbria Jazz sono in via di definizione, il direttore artistico Carlo Pagnotta ha anticipato alcuni degli appuntamenti che si svolgeranno nella sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria e al teatro Morlacchi, dove nel pomeriggio del 10 ci sarà il concerto inaugurale dedicato alla memoria del manager Mario Guidi.

Enrico Rava in quintetto si esibirà insieme a una quantità di special guest. Mentre all’università Paolo Fresu riproporrà il concerto sull’albero. Il festival, d’altronde, ha ricordato il sindaco Simone Romizi “interessa ogni angolo, ogni piazza della città”. “E’ un evento straordinario e per noi una importante vetrina” ha sottolineato la governatrice Donatella Tesei, che ha ricordato tutte le bellezze che offre la regione: dai beni culturali all’enogastronomia, senza dimenticare la natura.

