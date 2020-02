(ANSA) – ROMA, 21 FEB – La Juventus affronta la Spal in quella che si è trasformata in una partita tabù per i bianconeri: negli ultimi otto anni, gli estensi sono gli unici che non ha mai perso in casa contro i campioni d’Italia. Per Sarri invece è obbligatorio non perdere punti per strada, perché alle spalle c’è una Lazio sempre più fiduciosa dei propri mezzi anche nella corsa scudetto. I biancocelesti sono attesa dalla trasferta a Marassi con il Genia, e al seguito avranno migliaia di tifosi a confidare in altre prodezze di Immobile e compagni. Per gli analisti di Planetwin365 la Juve stavolta non dovrebbe avere ostacoli con la Spal: vittoria a 1,37, 8,30 quella della squadra di Ferrara. Anche i tifosi non hanno dubbi e prevedono una vittoria bianconera (69%), mentre i sostenitori dei biancazzurri si fermano all’11%. Favorita anche la Lazio (1,71) contro il 4,95 dei genoani, la cui vittoria permetterebbe al Grifone di guadagnare 3 punti fondamentali per una salvezza contesa con ila Samp impegnata a San Siro nel match che chiude la 25/a giornata di Serie A. Un match che sembrerebbe a favore dei nerazzurri: i quotisti di Planetwin365 anticipano una prima rete dell’incontro a firma Lukaku (3,75) e la chiusura del match per 2-0 (6,99) a favore dell’Inter. La squadra di Conte (1,32) vorrà vincere a tutti i costi per ridurre lo svantaggio sulla Lazio. Dall’altro c’è la squadra di Ranieri (10,50) a caccia di punti, bloccata nella zona calda della classifica. (ANSA).