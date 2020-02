(ANSA) – ROMA, 21 FEB – “Lo seguivamo da tempo, ci darà una grossa mano. E’ un attaccante, ma può essere impiegato anche in altre posizioni: si adatta bene alle esigenze. Abbiamo fiducia in lui, ci aiuterà molto. E’ molto bravo e la testa gli funziona. E’ possibile che giochi domani”. Così Quique Setien, parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida interna che il Barcellona giocherà contro l’Eibar nella Liga, ha parlato del neoacquisto Martin Braithwaite. “È in buona forma – ha aggiunto – ma ci sono molte cose, concetti che dobbiamo spiegargli e che lui deve comprendere. Di certo ha grande entusiasmo”. Riguardo la vicenda del Barcagate, con il club accusato di pilotare messaggi social sui propri tesserati, Setien ha mantenuto un atteggiamento equidistante. “Ci sono molte cose che puoi pensare influiscano su di noi, ma la realtà non è così – ha detto -. Siamo molto concentrati su ciò che dobbiamo fare, sulle questioni calcistiche, ovviamente diamo per scontate le spiegazioni del presidente. Ci ha detto la stessa cosa che ha detto ai giornalisti”. Setien ha inoltre ribadito fiducia totale nei giovani del vivaio, come Riqui Puig. “Non mi piace fare riferimento a giocatori specifici perché, nella situazione di Riqui, ce ne sono molti altri. Tutti hanno una possibilità ed è vero che ci sono ragazzi con ottime qualità”. (ANSA).