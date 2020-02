(ANSA) – ROMA, 21 FEB – Il francese Karim Benzema ha rinnovato il contratto, giocherà nel Real Madrid fino al 2022. Lo scrive il quotidiano As, spiegando che il centravanti era in scadenza con i ‘blancos’ nel 2021 e che l’estensione del contratto per un altro anno verrà ufficializzata solo al termine della stagione. Benzema, che oggi ha 32 anni, da quando Cristiano Ronaldo lasciò la ‘Casa Blanca’ per trasferirsi nell’estate del 2018 alla Juve, è diventato il capocannoniere della squadra: ha segnato infatti 30 gol l’anno scorso e 18 gol nell’attuale stagione. (ANSA).