(ANSA) – PECHINO, 21 FEB – La crisi del coronavirus non ha toccato il picco: “Il punto di svolta nello sviluppo della situazione nazionale dell’epidemia non è ancora arrivato”, ha riferito la tv statale Cctv, dando conto della riunione del Politburo del Partito comunista cinese presieduta dal presidente Xi Jinping. “La prevenzione dell’epidemia e il controllo della situazione nella provincia dell’Hubei e nella città di Wuhan resta ancora grave e complessa”. Pcc e governo non dovrebbero allentare gli sforzi, ma “consolidare incessantemente gli obiettivi raggiunti e accrescere i successi della battaglia”.