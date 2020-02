CARACAS. – Si tratta, in particolare, dei corsi in Physics (afferente al dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana”, che mette a disposizione 15 posti e 5 borse); Chemical Engineering for Industrial Sustainability (dipartimento di Ingegneria civile e Architettura, 20 posti e 5 borse); Automation Engineering and Control of Complex Systems (dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica, 20 posti e 5 borse); Electrical Engineering (dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica, 20 posti e 5 borse); Electronic Engineering (dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica, 20 posti e 5 borse); Global Politics and Euro-Mediterranean Relations (dipartimento di Scienze politiche e sociali, 40 posti e 5 borse) e Data Science for Management (dipartimento di Economia e Impresa, 15 posti e 5 borse).

Centocinquanta posti e 35 borse di studio biennali, del valore di 2 mila euro l’anno. E’ l’offerta che l’Università di Catania propone agli studenti non UE residenti all’estero che intendono iscriversi per l’anno accademico 2020/21 al primo anno di uno dei corsi di laurea magistrale a numero non programmato (tenuti interamente in lingua inglese).

Il bando di partecipazione è già disponibile sul portale www.unict.it, nella sezione “Bandi e concorsi”. Le candidature possono essere inviate online fino al 16 marzo 2020.