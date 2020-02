Iran: operazioni di voto prolungate di due ore

(ANSA) – TEHERAN, 21 FEB – Le autorità responsabili per le elezioni in Iran hanno deciso di prolungare di due ore l’apertura dei seggi per le elezioni parlamentari, secondo quanto riferisce la televisione di Teheran. Le operazioni di voto, che dovevano concludersi alle 18 ora locale, continueranno dunque fino alle 20 (le 17.30 ora italiana). La televisione ha detto che la decisione è stata presa per le segnalazioni in arrivo da diverse circoscrizioni sulla “presenza di persone” nei seggi al momento in cui dovevano essere chiusi.