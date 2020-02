ROMA. – Il triangolo no, non l’avevano considerato Juventus e Inter, ma ora la Lazio, che ha battuto entrambe, rinviene come uno sprinter gasato e sempre più consapevole. La volata sarà lunga e ora, che comincia a sentirsi co-favorita, la squadra di Inzaghi dovrà gestire anche un diverso peso psicologico.

Una prima risposta per un team che ha il secondo attacco e la migliore difesa, che non perde da oltre un girone, che con Immobile ha un super bomber da 26 gol (con 10 rigori) in 24 gare pronto ad attaccare il record assoluto di Higuain, si avrà subito.

Perché, se le antagoniste Juve e Inter hanno impegni sulla carta scontati con Spal e Sampdoria, la Lazio dovrà rendere visita a un Genoa che, dopo l’ennesima rivoluzione di Preziosi sul mercato, col nuovo tecnico Nicola sta cambiando verso alla sua stagione: inizio choc con tre ko, poi due pari, due vittorie e il fiato sul collo delle altre pericolanti che si credevano tranquille.

Ci sarà anche l’ex Pandev. Una vittoria metterebbe la Lazio nella condizione migliore perché le sue due contendenti si affronteranno nel turno successivo.

Tra le altre partite spiccano un Fiorentina-Milan molto più in equilibrio di quello che direbbe la classifica e un impegno da prendere con le molle (il Sassuolo) per un’Atalanta reduce dalla trionfale serata Champions.

Il testa-coda di Ferrara sembra un trampolino di marcia per la Juve che può pensare alla sfida Champions col Lione potendo contare su un Dybala tornato competitivo, quindi Sarri può gestire senza traumi i malanni di Pjanic e Higuain. É difficile che l’attacco della Spal, che ha segnato 18 gol, meno di Ronaldo da solo, possa colmare il gap coi campioni, espresso dal -42 in classifica. Aiuta i padroni di casa solo la scaramanzia: negli unici due incontri degli ultimi anni al Mazza la Juve non ha vinto. L’Inter sembra avere assorbito il ko dell’Olimpico e in Coppa Eriksen ha mostrato quello che potrà dare alla sua nuova squadra, che attende i gol di Lukaku e soprattutto Lautaro, asecco da quasi un mese. Ranieri dovrà assestare una difesa che fa acqua: la Samp ha subito 15 reti in cinque gare.

Tutta l’Europa sta celebrando l’Atalanta come il nuovo Ajax, i quarti di Champions sono vicini, il quarto posto sembra blindato, ma Gasperini pretenderà la solita concentrazione perché la gara interna col Sassuolo di Boga e Berardi presenta qualche insidia. A sperare in un passo falso è la convalescente Roma di Fonseca che, dopo la vittoria non rassicurante col Gent, ospita il pericolante Lecce, peggiore difesa di A, che però ha fuori ha vinto il doppio delle volte che in casa.

Ma i giallorossi non hanno alternative alla vittoria anche perché alle loro spalle c’é un gruppo di forti squadre che rinviene: Verona, Parma e Milan sono a -4.

Il Verona, sorpresa della stagione e imbattuta da 9 gare, riceve un claudicante Cagliari che non vince da 11 turni ma recupera Nainggolan. Il Parma, che ha reintegrato felicemente Gervinho e recupera Kulusevski, gioca in casa di un Torino disastroso che non si e’ piu’ ripreso dal 7-0 interno con l’Atalanta (da allora 5 ko di fila), ma il nuovo tecnico Longo crede in una ripartenza anche per non venire risucchiato nella bagarre salvezza.

Molto più interessante è Fiorentina-Milan: da una parte il rivitalizzato Chiesa col talento Vlahovic, dall’altra il vecchio Ibra col goleador Rebic (6 gol in 7 gare). Dopo la choc con l’Atalanta Pioli in dieci gare ha perso solo il derby e per lui, fresco ex viola, sarà una gara speciale, tutta da vedere. Sembra equilibrato, al di là della classifica, anche Bologna-Udinese.

Gli emiliani dopo tre successi di fila sono crollati col Genoa e andranno in campo senza nove titolari. I friulani non vincono da sei gare, sono ripiombati in zona retrocessione e con Okaka e Lasagna meditano il colpaccio.