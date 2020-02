Ecco l’Aprilia, Iannone: “Spero presto in sella”

ROMA. – L’Aprilia ha tolto i veli a Losail alla nuova livrea della RS-GP, una moto interamente riprogettata, che da domani sulla pista del Qatar prenderà parte alla seconda e ultima tre giorni di test della MotoGp prima del Mondiale.

In sella, Aleix Espargarò e Bradley Smith, visto che Andrea Iannone, in prima fila alla presentazione, è ancora appiedato dalla squalifica per doping, in attesa che la questione si risolva. “Il mio habitat naturale è la pista, non i tribunali. Sono dispiaciuto di non poter correre ma non sono demotivato, al contrario sono carico, non vedo l’ora di tornare e mi sto allenando sempre – ha detto il pilota abruzzese -. Ho parlato con Espargarò e Smith, mi hanno confermato che la moto è migliorata molto, spero di portarla in pista prima possibile”.

“Mi sento parte importante di questo progetto, hanno creduto molto in me, la moto è stata realizzata per la maggior parte sotto le mie indicazioni – ha aggiunto il pilota -. È una delle più belle, è stato fatto uno step molto importante. L’anno scorso abbiamo sofferto tanto e mi fa piacere che i piloti abbiano apprezzato il lavoro svolto da Aprilia. Quando hai fiducia nulla è impossibile e dal lavoro arrivano sempre i risultati. Rivola ha portato ciò che è mancato negli ultimi anni”.

Aprilia Racing ha concepito un prototipo ottimizzato sotto tutti gli aspetti, a partire dalla aerodinamica cui si abbina un nuovo motore a V di 90°. Completano il pacchetto il cambio seamless, sviluppato internamente, e un telaio a doppio trave in alluminio, materiale ripreso anche dal forcellone posteriore.

Grande attenzione è stata riservata anche al comparto elettronico, forte di un organico interno ad Aprilia Racing potenziato durante la scorsa stagione. “La nuova RS-GP ha mostrato nel primo test buoni segnali, da quelli dobbiamo ripartire per costruire la nostra stagione – afferma il ceo dAprilia Racing, Massimo Rivola -.Avremo sicuramente una prima parte complicata con una moto estremamente acerba, ma sono certo che da metà campionato si riuscirà a vedere il vero valore del grande lavoro svolto a Noale. Con la speranza di avere con noi Andrea al più presto e poter disporre, assieme ad Aleix e Bradley, del nostro tridente di piloti al completo”.

“Sapere che la nuova moto è subito piaciuta ai piloti nei test malesi è stata la prima, buona notizia per la nostra stagione 2020 . le parole del team manager, Fausto Gresini -. Lo sforzo di Aprilia Racing è stato incredibile, una dimostrazione di volontà e dedizione per questo campionato. Dopo l’entusiasmo per un buon debutto aspettiamo il responso di altre piste, a partire proprio dal Qatar”.