(ANSA) – WASHINGTON, 21 FEB – “Il burattino di Putin lo sta facendo di nuovo, sta prendendo per sé l’aiuto russo. Lui sa che non può vincere senza. E noi non possiamo lasciare che accada”: lo twitta Hillary Clinton dopo che gli 007 Usa hanno ammonito il Congresso Usa che Mosca sta tentando di interferire nuovamente nelle elezioni americane, come nel 2016, quando lavorò per favorire Trump danneggiando la stessa Clinton.