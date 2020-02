CARACAS – La nostra Collettività perde un altro dei suoi pionieri: Giorgio Mazzucchelli. Imprenditore di successo, Mazzucchelli, giunse in Venezuela molto giovane. Caracas ancora non era la metropoli dei nostri giorni.

Come tanti nostri emigranti, riuscì negli anni a costruirsi un futuro, con sacrifici e molto lavoro. Contò sempre sul sostegno e l’amore della moglie Graziella.

Giorgio Mazzucchelli non perdeva mai il buon umore, il sorriso ed era sempre pronto a sostenere un amico. Uomo di grande sensibilità sociale è stato tra i promotori della “Casa di Riposo Villa Pompei”, che ha diretto per molto tempo e alla quale ha dedicato gran parte della sua vita.

Fu lui, assieme a Guglielmo Faccioli e al nostro editore, Amedeo Di Lodovico, a dar vita ad un’opera essenziale, esempio di solidarietà e fratellanza. Villa Pompei, fin dagli inizi, è stata pensata non come un geriatrico ma come un luogo in cui i nostri anziani, quelli più bisognosi, potessero incontrare un ambiente di pace e tranquillità.

Negli ultimi anni, Mazzucchelli, nonostante si fosse ritirato a vita privata, non ha mai cessato di interessarsi alla “sua Casa di Riposo”, impegnandosi a non far mancare nulla agli ospiti della struttura assistenziale, specialmente in questa tappa particolarmente difficile per il Paese.

Con Mazzucchelli se ne va un altro pezzo importante di Collettività. La sua morte lascia un vuoto molto grande tra gli amici e tutti coloro che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarlo.

Giungano alla vedova e ai figli le più sentite e affettuose condoglianze dalla famiglia della “Voce”.

——————

Ai familiari, in questo particolare momento di dolore, la fraterna solidarietà della Direzione della Voce, Giornale al quale Giorgio Mazzucchelli è stato sempre particolarmente legato.