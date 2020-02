CARACAS – Con un Michael Cabrera in grande spolvero, la nazionale venezuelana di pallacanestro ha portato a casa una vittoria fondamentale contro l’Argentina con un punteggio di 68 – 74, in un match che segnava l’esordio per entrambe le nazionali nell’AmeriCup.

L’incontro andato in scena sul parquet del Palasport Ave Fenix della città di San Luis, in Argentina, é stato molto combattuto dalla palla a due fino alla sirena finale. I ragazzi di Fernando Duró avevano perso i prime tre quarti: 21 – 20 il primo, 14 – 11 il secondo e 14 – 11 il terzo. Ma nel quarto periodo i creoli si sono ispirati al nome del palasport che ha ospitato l’incontro e sono risorti come l’Araba Fenice: imponendosi con il punteggio di 13 – 26. Questa é la prima vittoria assoluta della Vinotinto dei canestri in Argentina.

Il migliore in campo é stato Michael Cabrera con 33 punti, 13 rimbalzi, 12 doppie e 2 tripla. Tra i creoli da segnalare anche la prestazione di David Cubillán con 15 punti, tre assist.

Le due nazionali si affronteranno di nuovo domenica, alle 17:00, sul parquet del Poliedro della città di Caracas.

(di Fioravante De Simone)