(ANSA) – ROMA, 22 FEB – Il solito LeBron James (32 punti) illumina la notte dell’Nba e trascina i Los Angeles Lakers al successo casalingo sui Memphis Grizzliers: la squadra californiana controlla la partita, restando davanti dall’inizio alla fine, e s’impone per 117-105. Zion Williamson è invece il trascinatore dei New Orleans Pelicans, che vincono sul campo dei Portland Trail Blazers con il punteggio di 128-115, grazie anche al contributo di Nicolò Melli, che realizza 13 punti. L’altro azzurro, Danilo Gallinari, ne segna 15 nella vittoria degli Oklahoma City Thunder che piega in casa i Denver Nuggets per 113-101. I San Antonio Spurs espugnano il campo di Salt Lake City contro gli Utah Jazz e lo fanno anche senza l’apporto di Marco Belinelli. Alla fine basta Dejounte Murray che, nel 113-104 finale, incide parecchio. Altri risultati: Orlando Magic-Dallas Mavericks 106-122, Minnesota Timberwolves-Boston Celtics 117-127, Toronto Raptors-Phoenix Suns 118-101, New York Knicks-Indiana Pacers 98-106, Washington Wizards-Cleveland Cavaliers 108-113. (ANSA).