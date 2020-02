Sci: Cdm; Gut fa il bis in discesa a Crans, Brignone è 4/a

(ANSA) – ROMA, 22 FEB – Bissando il successo di ieri, la svizzera Lara Gut-Behrami ha vinto, con il tempo di 1’27″75, anche discesa due a Crans Montana. Seconda come ieri la sua connazionale Corinne Suter (1’27″75), terza l’austriaca Nina Ortlieb (1’27″78). Miglior azzurra Federica Brignone, 4/a in 1’28″08 e che, con 1.198 punti, si è avvicinata ancor più in classifica generale all’assente Mikaela Shiffrin con 1.225 punti. Trattandosi della penultima discesa della stagione, Suter, con 477 punti, ha anticipatamente vinto la coppa di specialità, riportandola in Svizzera dal 1991 quando la vinse Chantal Bournissen. Per l’Italia ci sono poi Marta Bassino, buona 8/a in 1’28″39; Nicol Delago, 10/a in 1’28″49; Elena Curtoni, 11/a in 1’28″54. Più indietro Francesca Marsaglia, in 1’28″77 e Laura Pirovano in 1’29″50. Domani a Crans si chiude con la seconda delle tre combinate stagionali, con una prova di SuperG e una manche di slalom. L’azzurra Federica Brignone è la superfavorita anche per la coppa di specialità. (ANSA).