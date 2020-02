Calcio: Gasperini, non lascio fuori insieme Gomez e Ilicic

(ANSA) – BERGAMO, 22 FEB – “Rinunciare a Ilicic e Gomez contemporaneamente peserebbe molto sugli equilibri dell’attacco: sarebbe come se la Juve lasciasse fuori insieme Ronaldo e Dybala o l’Inter Lukaku e Lautaro”. Gian Piero Gasperini annuncia un mini turnover per la sfida col Sassuolo escludendo però la panchina per i due pezzi da novanta dell’Atalanta. “Non ho intenzione di lasciar fuori l’uno e l’altro , poi vedremo a partita in corso – spiega l’allenatore nerazzurro -. Ieri tanti giocatori erano ancora affaticati, i titolari di mercoledì erano alla prima seduta piena. Ci sta che in formazione possa esserci qualche avvicendamento: c’è chi si merita a prescindere la chance dall’inizio. Ma non ho voglia di stravolgere la squadra”. (ANSA).