Coronovirus: Spadafora “monitoriamo senza allarmismi”

(ANSA) – ROMA, 22 FEB – “Stiamo monitorando e man mano prendendo tutti i provvedimenti necessari. Non vogliamo fare allarmismo ma è ovvio che i luoghi di aggregazione sportiva sono tra i posti in cui le difficoltà possono presentarsi maggiormente”. Così Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport, a proposito dell’emergenza coronavirus. “Sono in stretto contatto col presidente del Coni Malagò, ma anche con i presidenti delle federazioni, e col presidente del Consiglio. Monitoreremo di volta in volta insieme a chi ha la competenza anche da un punto di vista sanitario, ma non vogliamo creare allarmismo. Faremo quello che è necessario per la tutela di tutti i cittadini”. (ANSA).