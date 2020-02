Coronavirus:business disinfettanti, prezzi e prodotti ad hoc

(ANSA) – ROMA, 22 FEB – Il coronavirus non fa solo vittime, ma alimenta il business. In particolare quello dei gel disinfettanti velocemente scomparsi dai banchi delle farmacie delle zone focolaio, come il lodigiano, ma anche in città limitrofe come Pavia e su Amazon, dove molti prodotti sono ‘esauriti’ o vengono venduti a prezzi più alti del normale o solo in stock. L’inevitabile forte domanda di questi prodotti disinfettanti, dopo gli appelli del sistema sanitario ad utilizzarli per ridurre la possibilità di contagio tra le persone, ha scatenato gli acquisti ma anche la possibile confusione per gli utenti. Sull’etichetta di alcuni contenitori di gel disinfettante, presidio medico chirurgico, compare infatti la dicitura: ‘Specifico contro il Coronavirus – SARS’. Chi l’acquista può pensare che il gel possa essere efficace anche contro il ‘Nuovo Coronavirus- Sars Cov2’, cosa non ancora accertata. (ANSA).