(ANSA) – ROMA, 23 FEB – “Oggi sentirò l’Ambasciata a Pechino per avere ulteriori aggiornamenti e capire meglio come evolve la situazione in Cina. Nei prossimi giorni faremo una riunione straordinaria al ministero degli Esteri per affrontare il tema del commercio estero e l’impatto che il coronavirus sta avendo nell’economia delle nostre imprese. Non abbandoniamo nessuno, ve lo garantisco!”. Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook. “La macchina operativa dello Stato sta lavorando senza sosta, monitorando l’evoluzione dei fatti e supportando chi ha bisogno”.